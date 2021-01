Vaccinazioni anti Covid. In Sicilia superata quota 60 mila dal 30 dicembre.

“Noi siamo pronti a procedere ancora più spediti nelle vaccinazioni”. A sostenerlo è Renato Costa, responsabile per l’emergenza Covid a Palermo che ha auspicato la possibilità che alla Sicilia possa essere riconosciuta la premialità prevista dal governo nazionale per le regioni virtuose.

Che tradotto in numero di vaccini significherebbe più dosi in più per la Sicilia. Finora nell’Isola sono stati somministrati 61.694 vaccini sui 78.685 consegnati. I vaccinati sono stati 31.528 donne e 30.166 donne. Poco più di 51 mila sono operatori socio sanitari (90 mila coloro che hanno effettuati la pre adesione), 8.700 fra il personale non sanitario e poco di 1.300 fra gli ospiti delle residenze sanitarie.