Serradifalco. C’è l’intesa per l’installazione delle ricariche per i veicoli elettrici.

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha recentemente approvato lo schema del protocollo d’intesa per l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in.

Con tale provvedimento il servizio di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in è stato dichiarato servizio di pubblica utilità. Pertanto, al fine di assicurare un servizio al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile, sono state individuate le ditte ed i siti in cui collocare le colonnine per la ricarica elettrica delle auto.

È previsto che gli oneri riguardanti l’installazione e la manutenzione delle colonnine elettriche saranno a totale carico delle ditte installatrici e l’amministrazione Comunale concederà a titolo gratuito le porzioni di suolo su cui esercitare tale servizio e non riceverà alcun provento dall’erogazione dello stesso, che sarà percepito interamente dal gestore dello stesso.

I punti di ricarica individuati sono stati tre: piazzale Nassiria tra la via Papa Giovanni XXIII e la via On. Calogero Volpe, piazzale Stincone sito lungo la via Papa Giovanni XXIII e la via delle Arti; via Alcide De Gasperi antistante la Caserma dei Carabinieri lato sinistro. Inizialmente erano state tre le ditte a dare disponibilità , ma una ha poi rinunciato. S’è così proceduto all’assegnazione di due dei tre siti alle due ditte: il sito di piazzale Nassiria è stato assegnato alla società Be-Charge Srl, mentre all’Enel-X Srl è stato assegnato il punto 2 di piazzale Stincone. La convenzione avrà una durata di 8 anni rinnovabili.