Serradifalco. Assegnati in Giunta 4 lotti dell’area artigianale pubblica.

SERRADIFALCO. La Giunta guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha approvato il provvedimento con il quale ha assegnato 4 lotti della zona artigianale pubblica di contrada Banduto ad imprenditori ed artigiani per realizzarci insediamenti produttivi.

Ad una ditta sono stati assegnati due lotti, L1 e L2 per una estensione catastale di mq. 2.294; all’altra ditta sono stati assegnati altri due, L9 e L10 per un’estensione catastale di mq. 2.388. Inoltre è stato anche approvato lo schema di contratto di vendita per la cessione in proprietà dei lotti. Il prezzo al mq è stato definito in 12 euro.

La Giunta Burgio ha anche autorizzato la sottoscrizione del contratto di vendita in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Serradifalco. La zona artigianale pubblica di contrada Banduto è costituita da 14 lotti, oltre a 2 capannoni di proprietà comunale ed un centro servizi integrato.