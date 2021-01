Scuola, in Sicilia per le superiori si valuta ritorno in aula a febraio

Per il ritorno in aula degli studenti delle scuole superiori in Sicilia la decisione sara’ presa entro l’11 gennaio sulla base dei dati epidemiologici. Lo apprende l’Italpress da fonti qualificate del governo regionale. Da domani riprendono in presenza la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Tra le ipotesi per le superiori, c’e’ anche una proroga della didattica a distanza per tutto il mese di gennaio. Entro domani e’ previsto il parere formale del Comitato Tecnico Scientifico regionale, che sara’ discusso in Giunta alle 19.