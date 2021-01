Santa Caterina. Approvati 13 progetti con i fondi della Democrazia Partecipata.

SANTA CATERINA. Ammonta a 13 il numero complessivo dei progetti che l’amministrazione comunale ha finanziato tramite i fondi della Democrazia Partecipata. Lo ha reso noto Il sindaco Giuseppe Ippolito. Le proposte ricevute erano state 29 per un totale di 80 mila euro.

Ma i fondi disponibili erano 10.200 euro. Il sindaco ha detto che sono stati finanziati i progetti: Sicilianità, scalinata artistica per 1500 euro; Primabanda per 1.000 euro; l’infiorata della Madonna delle Grazie per 500 euro, I Caterini di Rasicudia, Funny Dance per 500 euro; il Parco di San Francesco per 500 euro; La terra nelle nostre mani dell’associazione Sans Souci per 500 euro;

Dona sangue = Dona vita della Fidas per 800 euro, la Promozione turistica con il Principato di Monaco per 200 euro, Omaggio a Maria SS delle Grazie per 500 euro; Volontariato cani randagi – Affido per 2.000 euro; Softair Day 2021 – Rangers 800 euro, Ricovero felino 400 euro, e Calcio in paese -A.S.D. Caterinese 1000 euro.