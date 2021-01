Reddito di Cittadinanza. A Catania tra i 78 “furbetti” denunciati pure pregiudicati per reati mafiosi.

Sono in totale settantotto le persone denunciate dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania in quanto, secondo l’accusa, avrebbero percepito, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza. Il danno alle casse dello Stato è stato stimato in circa 1,2 milioni di euro.

Tra i denunciati ci sono anche pregiudicati per reati mafiosi e lavoratori in nero. Addirittura pare che una di queste persone si sarebbe licenziata per poter percepire il Reddito di cittadinanza.

Le Fiamme gialle sono potute risalire alle loro persone grazie a controlli effettuati in sinergia con l’Inps. Ora la loro posizione è al vaglio della Procura. Per tutti è stata disposta la sospensione del reddito di cittadinanza ed il successivo recupero delle somme percepite finora senza averne titolo.