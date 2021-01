Positiva al Covid si reca dal Giudice di Pace. Denunciata donna di Acireale.

Positiva al Covid, si reca dal Giudice di Pace. E’ quanto accaduto ad Acireale. Qui una signora, nonostante fosse in quarantena domiciliare a casa, l’ha violata per recarsi negli uffici del giudice di pace nei quali c’è anche il commissariato di Polizia.

Per questa ragione, nel momento in cui è stata scoperta, gli sono state contestate dagli agenti del Commissariato di Polizia non solo la violazione delle norme sanitarie, ma anche false attestazioni e non osservazione dell’ordine dell’autorità.

La donna è stata denunciata. La signora, secondo la Polizia, è uscita dalla propria abitazione nonostante fosse stata messa in quarantena perché affetta da Covid-19 recandosi negli Uffici del Giudice di Pace. Qui ha prodotto un’autocertificazione nella quale falsamente dichiarava di non presentare alcun sintomo riconducibile all’infezione da Covid e, ovviamente, di non essere stata né in quarantena né in isolamento nel corso dei precedenti 14 giorni.

La donna è indagata in stato di libertà ed è tornata nella propria abitazione per continuare la quarantena.