Percorre contromano l’A29 Palermo -Mazara del Vallo. Sequestrata l’auto e ritirata la patente.

Ha percorso per più di dieci chilometri l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo in contromano. E fortunatamente, non è successo nulla dir irreparabile, considerato che c’era il rischio serio che ci potesse essere qualche grave incidente automobilistico.

A rendersi protagonista di questa vicenda è stato un cinese che, a bordo di un’Audi A4, è stato bloccato dai carabinieri mentre percorreva contromano l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Proprio gli stessi militari dell’Arma, poco prima, lo avevano schivato.

Raggiunta l’auto, è stato intimato all’automobilista di fermarsi. A quanto sembra il cinese non si sarebbe reso conto che la sua marcia era contromano. I militari dell’Arma hanno sequestrato l’Audi A4. Il guidatore, al quale è stata ritirata la patente, è risultato negativo ai test per verificare l’assunzione di droga e alcool.