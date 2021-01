Onde Donneinmovimento. Giornata della Memoria nel ricordo di Giuseppina Panzica, la nissena che aiutava gli ebrei.

In occasione della Giornata della Memoria , l’Associazione Onde donneinmovimento organizza con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta un evento online dal titolo “Giuseppina Panzica (nella foto) la nissena che aiutava gli ebrei”. La Giornata della Memoria assume così un duplice significato.

l primo è che contrariamente a quanto si è pensato per decenni, la Resistenza, in tutte le sue forme, interessò anche i siciliani. Oltre ai più famosi, uno per tutti il Comandante Barbato, al secolo Pompeo Colajanni, furono tanti i siciliani e le siciliane che in un modo o nell’altro aiutarono la Resistenza.

Alcuni si trovarono al Nord perché emigrati in cerca di una vita migliore ed è questo il caso di Giuseppina Panzica, emigrata al Nord da Caltanissetta, che dopo l’8 settembre 1943 collaborò con il finanziere Gavino Tolis nel salvataggio di numerosi ebrei e perseguitati politici aiutandoli a fuggire in Svizzera. Grazie al suo coraggio, Giuseppina Panzica, riuscì a far passare oltre frontiera notizie, corrispondenze ed ordini riservati, destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco. Fu per questo arrestata nel 1944 e deportata presso il campo di concentramento di Ravensbruck in Germania, dove rimase fino alla liberazione.

L’altro significato è che col lavoro di recupero della Memoria di donne che si sono distinte in tutti i campi della vita politica e sociale, Onde donneinmovimento intende dare visibilità alle loro figure, nella convinzione che possano servire da esempio e da stimolo per le giovani generazioni.

Per questi motivi, Onde donneinmovimento ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Caltanissetta che venga intitolata a Giuseppina Panzica la via dove nacque e che a lato del portone dell’edificio dove abitò, venga apposta una targa con le motivazioni della medaglia al valor civile conferitale dal Presidente della Repubblica, nel marzo del 2018.

E’ possibile seguire l’evento sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta.