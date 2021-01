Maltempo, Favignana: aliscafi sospesi. Il sindaco critica la decisione

“I cittadini delle isole Egadi hanno subito l’incomprensibile interruzione del servizio di trasporto con le navi traghetto gestite dalla ‘Caronte & Tourist Isole Minori spa'”.

Lo dice il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, in seguito alla sospensione del servizio di trasporto marittimo, offerto dalle navi ‘Caronte’ e ‘Simone Martini’, a causa delle avverse condizioni meteo marine.

“Dato il ripetersi di simili situazioni e di disagi per la popolazione – continua l’ex presidente della commissione regionale Antimafia – diventa sempre piu’ necessario un intervento di tutte le autorita’ competenti, al fine di verificare se le navi in servizio alle Egadi sono adeguate alla navigazione anche in relazione ai requisiti richiesti dai bandi regionali e statali che sono stati aggiudicati”.

Secondo il primo cittadino di Favignana “la nave Caronte e’ stata utilizzata in sostituzione del traghetto Pace (vincitore del bando nel 2015) che l’autorita’ giudiziaria ha gia’ ritenuto inadeguato al trasporto di persone a mobilita’ ridotta: inoltre dovrebbe poter navigare con onde alte massimo 2,5 metri”, ma ieri e’ stata comunicata la sospensione del servizio e “non e’ dato sapere se al momento della omessa corsa mattutina il mare fosse cosi’ agitato, considerato che gli aliscafi avevano invece regolarmente viaggiato”.