In vista della riapertura delle scuole, a Palermo cercasi 300 volontari anti assembramento.

Una nuova figura in tempo di emergenza Covid per scongiurare assembramenti che potrebbero far aumentare l’indice di contagio. E’ quella che sta cercando il Comune di Palermo. Si tratta, come riporta Ansa, di 300 volontari anti assembramento che, in vista della riapertura delle scuole l’1 febbraio, dovrebbero assicurare la loro vigilanza davanti le scuole.

Le associazioni e gli enti di Terzo settore palermitani interessati possono dare la propria disponibilità all’assessorato compilando un modulo online entro oggi, 29 gennaio.

Il Comune successivamente è previsto che contatterà l’associazione indicando la scuola in cui i suoi volontari svolgeranno il servizio. Sarà poi cura delle singole istituzioni scolastiche procedere alla stipula dei relativi protocolli di intesa.