Covid, rilevata una nuova forma in Giappone.

“Durante il fine settimana l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è stata informata dal Giappone di una nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2. Più Covid-19 si diffonde, maggiore è la possibilità di nuove modifiche al virus. In particolare, la trasmissibilità di alcune varianti sembra aumentare”. A segnalarlo è il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il punto stampa sull’andamento di Covid-19 nel mondo.

Questo, prosegue il Dg, “può portare a un’ondata di casi e ricoveri per Covid, che è altamente problematico per gli operatori sanitari e gli ospedali già vicini al punto di rottura”. In particolare il rischio riguarda le aree dove “le misure sociali hanno già sperimentato un fallimento. Ciò può avere un effetto a catena su altri servizi sanitari essenziali”. Al momento, puntualizza Tedros, “le varianti non sembrano mostrare una maggiore gravità della malattia Covid”. (Adnkronos).