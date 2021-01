Covid. Nel torinese si allenavano in palestra chiusa. Sanzionati in 15.

La palestra avrebbe dovuto restare chiusa, ma al suo interno c’era chi si allenava. A scoprirlo sono stati i Carabinieri di Nichelino, in provincia di Torino.

Qui è accaduto che, all’interno di una palestra, i militari dell’Arma hanno scoperto che c’era chi si allenava lo stesso all’interno contravvenendo le normative in materia anti Covid. A quanto sembra, le persone che si allenavano al suo interno, sarebbero entrate dal retro.

In totale sono state quindici le persone trovate all’interno della palestra, tra cui quattordici clienti e il titolare della struttura. Per la palestra è stata disposta la chiusura per 5 giorni. Le quindici persone sono state sanzionate ognuna con una multa di 400 euro.