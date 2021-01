Campofranco. Tutti negativi i 24 tamponi eseguiti nelle ultime ore. Il sindaco: “Il virus non abbassa mai la guardia, gli umani spesso si”.

CAMPOFRANCO. “Il virus non abbassa mai la guardia, noi umani spesso si”. E’ quanto ha rimarcato Rino Pitanza. Il sindaco di Campofranco ha sottolineato che anche la giornata di Capodanno è stata di lavoro in preparazione ai numerosi test rapidi per i contatti da positivo che insieme agli organi scolastici sono stati organizzati nella palestra della scuola, per i 24 tamponi, di cui 18 a bambini (di 9, 6 e 3 anni) e 6 ad adulti.

“L’esito per tutti – ha spiegato Pitanza – è stato di quelli dove tirare un sospiro di sollievo è riduttivo, vista anche la presenza dei bambini: tutti e 24 hanno dato esito negativo”.

Pertanto, al momento, secondo quanto riferisce lo stesso primo cittadno, “La situazione a Campofranco aggiornata ad oggi è la seguente non considerando i risultati di stamattina in quanto ancora dovrà pervenire l’ufficialità burocratica: 12 positivi, riconducibili a 5 nuclei familiari e 39 in isolamento domiciliare obbligatorio come “contatti da soggetto positivo.”

Rispetto all’ultimo report, il numero dei positivi è aumentato nella giornata del 31 Dicembre con due nuovi casi a Campofranco e con un altro caso proveniente dal centro di accoglienza degli arrivi a chi viene da fuori Sicilia, con un campofranchese che potrà trascorrere il suo iter di positività invece che nel centro di ospitalità regionale, a casa propria, cosa che sta facendo qui a Campofranco dalla sera del 31 dicembre dove è stato preso in carico dall’ASP provinciale.