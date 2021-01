Campofranco. Avviato l’iter per affidamento dello sportello “Informaeuropa”. Istanze entro l’11 gennaio.

CAMPOFRANCO. E’ stato avviato l’iter per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio ad associazioni o cooperative accreditate, che dovranno far pervenire apposita manifestazione di volontà entro l’11 gennaio, dello “Sportello Informaeuropa” del Distretto Socio Sanitario D10 di cui Campofranco fa parte insieme a Mussomeli, Acquaviva, Sutera, Villalba e Vallelunga.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere informazioni e fornire orientamenti sui programmi che l’Unione Europea promuove in favore dei giovani. Le informazioni verranno veicolate grazie ad un apposito sito web e riguarderanno i settori dell’educazione, della formazione, della mobilità e della cultura, senza dimenticare le opportunità di lavoro e occupazione.

Le manifestazioni di interesse, non appena lo sportello entrerà in funzione, verrà portata a conoscenza di come fruirne nel modo più proficuo possibile.