Arrestato tre volte in un giorno a Siracusa, alla fine è portato in carcere.

Arrestato tre volte in un solo giorno. E’ perlomeno singolare il record, in negativo, di un uomo di 50 anni, V.S., di Floridia arrestato 3 volte prima di finire in carcere a Siracusa.

Due giorni fa in mattinata si è presentato in comune per pretendere dal sindaco un impiego fisso e al rifiuto è andato in escandescenze aggredendo verbalmente sindaco e un impiegato comunale.

I carabinieri lo hanno bloccato – uno di loro è rimasto lievemente ferito – e portato ai domiciliari a disposizione del magistrato, con l’accusa di violenza, resistenza, lesioni, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Poche ore dopo l’arresto, i militari lo hanno sorpreso in centro mentre spacciava marijuana.

L’uomo è stato arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, questa volta anche per i reati di evasione e spaccio di droga. In sera ha deciso di evadere nuovamente dagli arresti domiciliari per andare a fare una passeggiata in centro, dove è stato ancora sorpreso dai carabinieri impegnati in un posto di controllo. Arrestato per la terza volta in poche ore, terminati gli accertamenti e le formalità previste, l’uomo è stato questa volta portato in carcere.