Una ventinovenne sarà la prima infermiera ad essere sottoposta alla vaccinazione anti Covid 19.

Si chiama Claudia, è di Roma, e ha 29 anni. E’, a quanto si apprende, la prima infermiera che sarà sottoposta alla vaccinazione anti Covid-19 all’Istituto Spallanzani di Roma, nel V-day in programma il 27 dicembre.

Ed è tra le più giovani a ricevere il prodotto scudo nel Lazio. Claudia Alivernini si è laureata all’università La Sapienza di Roma e lavora come infermiera allo Spallanzani, dove ha fatto anche un tirocinio nel passato. Lavora in un reparto di Malattie infettive.

Ha dato la sua disponibilità anche per le Uscar e in queste vesti si è recata spesso al domicilio di malati. Una doppia esperienza per lei, quindi: in trincea in ospedale e sul territorio, spesso al fianco di pazienti anziani. Frequenta anche un master in Infermieristica forense