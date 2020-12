Sutera. I dolci auguri di Natale dell’amministrazione comunale agli anziani con in dono “Lu vucciddratu”.

SUTERA. L’amministrazione comunale ha deciso di fare auguri natalizi davvero singolari ai cosiddetti ” giovani della terza età”.

“In questo Natale segnato dalla pandemia – ha detto l’amministrazione comunale – un pensiero speciale e particolare va a chi a causa dell’età, della solitudine e delle circostanze della vita vivono con maggiori disagio questo momento che mette a dura prova le relazioni”.

Pertanto, l’Amministrazione Comunale di Sutera nella persona del Sindaco, degli Assessori e di tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza si è ritrovata a condividere all’unanimità la proposta di far pervenire gli auguri di Natale accompagnati da un piccolo vassoietto di “Lu Virciddatu” di Sutera agli anziani ultraottantenni, a quanti la vita riserva dure prove e a quanti a causa di questo virus non potranno vivere questo tempo in compagnia dei propri cari.

“Lu virciddatu” di farina di maiorca, entrato da quasi un anno nell’Arca del Gusto è stato realizzato secondo il disciplinare (prodotti locali: farina di maiorca, miele, mandorle, zucchero, strutto) dai forni Lombardo e Malta che hanno aderito a tale iniziativa.