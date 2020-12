Sommatino. Nuovi tirocini di inclusione sociale.

Prosegue l’esperienza dei tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. Nella giornata di ieri, infatti, altri due soggetti sono stati avviati in questa esperienza formativa presso il supermercato “Despar” in via Molise.

Proficua è stata l’opera di sensibilizzazione portata avanti dall’assistente sociale Dott.ssa Lucia Vitale e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco dott.ssa Elisa Carbone. In tal senso dichiara il Sindaco:

”Stiamo continuando a coinvolgere le aziende presenti nel nostro territorio affinchè possano aprire le loro porte ai tirocinanti. Siamo convinti che questa esperienza, volta a favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, possa arricchire tutti. Ringraziamo le attività che hanno aderito, facendo i nostri auguri ai nuovi tirocinanti.”

Le aziende e gli enti presenti nel Comune, e che sono interessati a presentare la propria adesione, possono rivolgersi agli enti promotori del “Consorzio Sol.co. Rete Imprese Sociali Siciliane” (referente Dott.ssa Barbara Grillo, email caltanissetta@coopsalute.org) e di E.A.P. Federcom (referente Dott. Michele Patti, email apl@eapfedarcom.it).