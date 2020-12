Sicilia, Legge Bilancio: ok a emendamento su Stato-Raffinazione

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul patto Stato-raffinazione della legge di Bilancio avvenuta ieri sera in Parlamento e che di fatto ha dato il contestuale via libera alla misura che prevede che una parte delle tasse pagate dalle aziende della zona industriale siracusana vengano utilizzate per investimenti di transizione energetica e sostenibilità ambientale”.

Con queste parole la deputata regionale forzista, Daniela Ternullo commenta l’importante provvedimento legislativo che potrebbe cambiare il volto della zona industriale siracusana.

“Questo è il via libera che ci aspettavamo da troppo tempo – ha aggiunto la deputata regionale azzurra – e finalmente, come da me auspicato in più di una occasione, il nostro territorio vedrà una ricaduta in termini di investimenti di vitale importanza”.