Scuola, Azzolina: Sto lavorando per riaprire a dicembre, non il 7 gennaio

“Da quello che ho sentito anche recentemente, il premier ha auspicato un ritorno graduale già prima delle vacanze di Natale”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Milena Gabanelli per Dataroom sul Corriere.it.

“Non sto lavorando per il 7 gennaio, sto lavorando per riportare con gradualità gli studenti delle superiori a scuola a dicembre, non il 7 gennaio gennaio. E’ una decisione che prenderemo insieme come governo, se ne sta discutendo in queste ore, anche osservando la curva dei contagi”.