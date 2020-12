Rassegna stampa. Caltanissetta, un “ristoro” per i danneggiati dal Covid: Comune, avviso per l’assegnazione contributi a fondo perduto

CALTANISSETTA – Verrà pubblicato oggi all’Albo pretorio del Comune di Caltanissetta l’avviso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni sportive, operatori culturali e attività commerciali “vittime” delle restrizioni degli ultimi Dpcm. Sul provvedimento (già adottato dalla Giunta) il sindaco Roberto Gambino non fa anticipazioni ma si limita a rilevare che l’avviso ha trovato la piena condivisione delle associazioni di categoria Cna, Confesercenti, Confcommercio, Cidec, Pmi Sicilia, Fenimpresa.

I rappresentanti di categoria hanno voluto ringraziare «l’Amministrazione comunale per avere condiviso le azioni a sostegno del tessuto economico». Gero Nicoletti (Confcommercio), Rocco Pardo (Confesercenti) e Carmelo Milazzo (Cidec) aggiungono anche: «I tempi e le condizioni dovranno stringerci in modo saldo per una proficua ripresa economica, che deve vedere come unico nucleo il benessere territoriale». Positivo pUre il giudizio di Salvatore Vancheri (Pmi): «Le misure di contenimento per l’attuale pandemia hanno creato notevoli difficoltà per le imprese, molte delle quali sono state costrette a chiudere per svariate settimane. Un plauso quindi all’Amministrazione comunale che ha destinato un fondo da erogare tramite bando alle attività economiche colpite dalla chiusura».

E Michele Giarratano (Fenimpresa) ha aggiunto: «L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova l’economia nissena. In questi lunghi mesi gli imprenditori e le loro famiglie hanno, più di tutti, sofferto la crisi causata dalla pandemia, perciò apprezziamo l’operato dell’Amministrazione Gambino in merito all’istituzione di un contributo a fondo perduto per le microimprese nissene che versano in condizione di disagio economico».

L’avviso (elaborato dall’ing. Giuseppe Tomasella, dall’arch. Michele Lopiano e dal dott. Claudio Bennardo) prevede un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese, delle attività economiche o dei titolari di un contratto di locazione, per quelle sportive o per aver svolto attività nel campo musicale, teatrale, artistico di interesse generale nell’anno 2019, e per quelle culturali. Ad unirsi al coro dei consensi anche i vari assessori che hanno partecipato alla stesura dell’avviso.