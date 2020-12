Rassegna Stampa. Caltanissetta domenica inagura i “Presepi in vetrina”

Con l’iniziativa “Presepi in vetrina” promossa dall’assessore alla Cultura Marcella Natale, l’Amministrazione comunale prova a conciliare il rispetto delle tradizioni natalizie con l’esigenza di aiutare i commercianti del centro storico a contenere i “danni” causati dal Covid.

La mostra di presepi artigianali (giunta alla 16ª edizione) sarà inaugurata domani alle 17,30 ed epicentro della esposizione, all’interno dei locali sfitti, sarà la parte alta di corso Vittorio Emanuele, qualche metro prima di piazza Garibaldi.

«A seguito della pandemia – spiegava ieri l’assessore Natale mentre seguiva gli ultimi allestimenti – quest’anno la mostra di presepi artigianali non potrà essere tenuta nel chiostro della biblioteca “Scarabelli” dove si sarebbero potuti registrare assembramenti di persone, e infatti per il momento sono vietate le mostre, e devono restare chiusi pure i musei, le sale cinematografiche e i teatri.

Utilizzare le vetrine di negozi sfitti abbiamo ritenuto che fosse la soluzione migliore per consentire alle persone di fruire della visione dei presepi, rispettando tutte le regole vigenti. La mostra dei presepi artigianali meritava di essere riproposta perché è frutto di numerosi “presepisti” coordinati da Marco Archetti. L’Amministrazione comunale spera quanto prima di poter dare una sede definitiva e stabile a questo gruppo di persone che rappresentano un “valore” per la nostra città, e possono diventare anzi una risorsa, un’attrazione.

Addirittura auspichiamo che la mostra possa diventare permanente in modo da attrarre nella nostra città tutti gli appassionati del genere». Perché si è deciso di utilizzare le vetrine dei locali sfitti del centro storico? «Tutto nasce da una idea che lega lo sviluppo economico con il decoro urbano, oltre naturalmente alla Cultura, trattandosi di tradizioni della nostra terra. Abbiamo preso atto che in centro storico ci sono tanti locali sfitti ed abbiamo contattato i proprietari ottenendo l’immediata adesione.

Speriamo che questa iniziativa lasci una traccia nei giovani che vogliono avviare una nuova attività commerciale. Ma abbiamo proposto altre iniziative per rendere il centro storico più “vivo”, mi riferisco al progetto “Saracinesche da leggere” che sarà un percorso turistico-culturale ispirato ai brani dei nostri autori contemporanei e che attraversa proprio il centro storico, giungerà alla casa di Rosso di San Secondo e ad altri luoghi-simbolo della città. Tutto questo nasce proprio per far sì che il centro storico possa essere rivissuto dai nisseni».

Marco Archetti, ideatore della mostra, è soddisfatto della novità di quest’anno sebbene ci sia spazio per esporre soltanto una ventina di presepi, che sono meno della metà di quelli esposti sino allo scorso anno. «Era importante – dice – non interrompere la tradizione. Abbiamo trovato spazio nelle vetrine dei negozi sfitti ma anche all’interno di due negozi che sono in attività, dove abbiamo allestito dei piccoli presepi. Siamo davvero grati ai proprietari dei locali per avere accolto la nostra proposta. Domenica pomeriggio ci sarà una sorta di inaugurazione della mostra, ma più che una cerimonia questo sarà il momento in cui illumineremo tutti i presepi che abbiamo allestito».