Rassegna stampa. Caltanissetta, addobbi natalizi: luci su palazzo e chiese, albero buio

Malgrado gli annunci dei giorni scorsi – riguardo al fatto che l’albero modulare fatto installare in piazza Garibaldi avrebbe cominciato a… svolgere le sue funzioni attrattive dall’8 dicembre (giorno in cui si celebra l’Immacolata e che, per antica tradizione, rappresenta il primo giorno di esposizione degli addobbi natalizi) – ieri sera l’albero suddetto che il Comune ha fatto erigere per il secondo anno consecutivo nella piazza principale della città è rimasto ancora desolatamente buio, mentre attorno ad esso erano già funzionanti le immagini luminose proiettate su Palazzo del Carmine e sulle due chiese che si affacciano su piazza Garibaldi.

La “inaugurazione” degli addobbi natalizi – un tempo – avveniva l’8 dicembre, nello stesso giorno in cui nelle abitazioni venivano allestiti i presepi e gli alberi di Natale. Con il trascorrere degli anni, però, questo tempo di avvio è stato progressivamente anticipato, e in gran parte delle famiglie gli addobbi natalizi casalinghi vengono predisposti già a partire dalla terza decade di novembre. Così fanno pure i commercianti che espongono luminarie e addobbi all’interno e all’esterno dei loro esercizi già prima che novembre consumi gli ultimi suoi giorni: un modo come un altro, anzi un tentativo, per ridestare l’attenzione delle persone ed invogliarle a dare avvio al “rito” dello shopping natalizio.

Attraverso le immagini che viaggiano ormai velocemente sui social, si prende atto che in tutte le piazze di Italia i simboli del Natale vengono esposti anch’essi in anticipo rispetto alla tradizionale data dell’8 dicembre. Altrove ciò accade con… naturalezza, perché le Amministrazioni locali avvertono l’esigenza di dare sempre più in anticipo un segnale di festa. Chi ritarda, si aggrappa al fatto che gli addobbi natalizi devono essere allestiti a partire dall’8 dicembre, nel pieno rispetto della tradizione. A Caltanissetta, negli anni trascorsi, è accaduto di sentire questa banale motivazione per giustificare il ritardo degli allestimenti.

Lo scorso anno invece tutto avvenne almeno nel rispetto della tradizione: l’albero modulare di piazza Garibaldi e le luminarie fatte collocare lungo i corsi principali furono infatti “accesi” l’8 dicembre. Ciò faceva ben sperare per quest’anno che, più che mai, un po’ tutti avvertono il bisogno di accantonare, almeno per qualche momento, le paure dell’epidemia. Per cui i nisseni – dopo gli annunci dei giorni scorsi – pensavano che da ieri pomeriggio il contestato albero modulare, venisse coperto dai mille metri di lampade a led che l’Amministrazione comunale aveva annunciato che già dal 7 dicembre sarebbero state collocate.

La risposta sarà prevedibile, ovvero che c’è stato un contrattempo e che la ditta provvederà subito. Speriamo che sia così e non come lo scorso anno, quando la programmata illuminazione architetturale degli edifici restò soltanto un annuncio.