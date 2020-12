Nella Residenza sanitaria per anziani di Bollate arriva la Stanza degli abbracci.

È una tenda trasparente che protegge dal contagio e permette di vedere e di toccare, abbracciare, accarezzare, attraverso dei guanti appositi e con tutte le precauzioni anti-covid19 del caso, il nonno o la nonna ricoverati nella Residenza per anziani di Bollate. Si chiama la Stanza degli abbracci ed è stata installata grazie all’Amministrazione comunale nella Rsa comunale Giovanni Paolo II di via Piave.

L’obiettivo dell’iniziativa è di andare incontro a esigenze molto sentite all’interno della struttura: in primo luogo consentire agli ospiti di vedere e toccare i parenti, sentendosi così meno soli e allontanando il rischio di depressione provocato dalla lontananza dei propri cari. Ma contemporaneamente anche dare la possibilità ai familiari di vedere e non più solo sentire al telefono, i propri anziani.

L’idea della Stanza degli abbracci sta prendendo piede un po’ ovunque ma Bollate è una delle prime realtà dell’area metropolitana di Milano a proporla nella struttura gestita dal Comune. L’inaugurazione è prevista per la giornata di giovedì 17 dicembre alle ore 16,30 alla presenza del Sindaco Francesco Vassallo che l’ha fortemente voluta e che rapidamente è riuscito a ottenerne l’istallazione.

“Come sappiamo – spiega il Sindaco Vassallo – sono mesi che le strutture di ospitalità per anziani sono diventate impenetrabili per ragioni di sicurezza. Ora, con questo nuovo metodo, si è aperto uno spiraglio, una possibilità che si sta diffondendo rapidamente e che offre a ospiti e parenti un’opportunità bellissima: abbracciarsi, stringersi, toccarsi le mani. Un’emozione unica anche per noi che osserviamo questo ritrovarsi così toccante e che vale il nostro sforzo organizzativo”.