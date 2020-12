Montedoro. Istituita l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

MONTEDORO. E’ stata istituita nel Comune di Montedoro l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Lo ha reso noto il sindaco Renzo Bufalino (nella foto). Tale anagrafe, secondo quanto rilevato dal primo cittadino montedorese, costituisce la base di un profondo processo di ottimizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione di tutti i residenti in Italia e gli italiani residenti all’estero e contiene i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza e di domicilio (fisico e digitale) delle persone fisiche residenti.

In questo modo sarà possibile semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione consentendogli di richiedere certificati anagrafici presso tutti i Comuni d’Italia, e non solo quello di residenza, e di effettuare un cambio di residenza in maniera più semplice ed immediata. Il sindaco, infine, ha ringraziato per il lavoro svolto i due dipendenti dell’ufficio anagrafe Vincenzo Zaccaria e Anna Maria Trapani.