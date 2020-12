M5S all’Ars: “Ok da Roma ad abbattimento 10 milioni prelievo forzoso per ex Province, importante boccata d’ossigeno”

“L’approvazione in commissione Bilancio della Camera dei Deputati di un emendamento del nostro collega Paolo Ficara, sostenuto dalla delegazione siciliana M5S in Parlamento, che abbatte di 10 milioni di euro il prelievo forzoso per le ex Province siciliane, rappresenta una grande boccata d’ossigeno per questi enti che ancora svolgono importanti funzioni”. Lo affermano i deputati M5S all’Ars.

“In questo modo – dicono i portavoce M5S a palazzo dei Normanni – si riduce ulteriormente il contributo alla finanza pubblica, cosa che ha portato a gravissimi problemi di cassa per loro, limitandone l’operatività in settori nevralgici come strade e scuole. Ai nostri colleghi a Montecitorio va il nostro plauso” – concludono.