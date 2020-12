L’intervista. L’On. Michele Mancuso racconta il 2020 e guarda con ottimismo al 2021: “Necessita collaborazione tra istituzioni politiche per il bene dei cittadini”

Abbiamo incontrato l’onorevole Michele Mancuso ed abbiamo analizzato insieme l’anno che stiamo per metterci alle spalle. un 2020 che ha tragicamente segnato la vita di tutti noi e che ha anche fortemente condizionato l’attività politica dei parlamentari siciliani dell’ARS. La politica ha abbandonato le conflittualità che notoriamente la contraddistinguono, forse anche per una forma di rispetto nei confronti delle sofferenze dei cittadini siciliani per l’emergenza sanitaria, ma non sono mancate durante il 2021 momenti di confronto anche forte. E’ di questi giorni la querelle sulla vicenda dell’amianto e le miniere che insistono sul nisseno. Michele Mancuso racconta il percorso “tortuoso” di un anno difficile come il 2020 ma, al contempo, guarda con fiducia alle progettualità che la politica siciliana può e deve mettere in cantiere per un 2021 migliore per i cittadini del territorio nisseno e per tutti i siciliani.