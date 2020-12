Fondo perequativo in favore dei Comuni. Entro domani il decreto dell’impegno di spesa.

“Durante l’odierna riunione fra il Governo regionale e l’ANCI Sicilia il vice presidente della Regione siciliana, Gaetano Armao (nella foto) ha assicurato che, entro domani 31 dicembre, verrà emanato il decreto d’impegno relativo ai 263,5 milioni del Fondo Perequativo e ai 115 milioni del Fondo per investimenti per il 2020 in favore dei 390 comuni siciliani. Di tale rassicurazione a nome di tutti sindaci siciliani prendiamo atto”.

“Esprimiamo apprezzamento per la collaborazione istituzionale che, in questi difficili mesi di pandemia, ha impegnato i comuni siciliani, il Governo nazionale e il Governo regionale e che ha condotto anche alla conclusione della procedura per la riprogrammazione, a seguito della riprogrammazione dei fondi dell’FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) che darà certamente una boccata d’ossigeno alle tante amministrazioni locali in gravissime difficoltà finanziarie favorendo la spesa per investimenti e sostenendo gli operatori economici con una significativa riduzione dei tributi locali”.

Questa la dichiarazione di Leoluca Orlando a margine di un incontro svoltosi stamattina in videoconferenza su sollecitazione dell’ANCI Sicilia che ha visto fra i partecipanti oltre al presidente Leoluca Orlando, all’Assessore Gaetano Armao e al segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, il ragioniere generale della Regione Siciliana, il direttore del dipartimento autonomie e il direttore del dipartimento programmazione della Regione siciliana.