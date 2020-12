Dedalo Pignatone (M5S): “Il giudice Livatino indelebile nella memoria di chi crede nei valori della legalità”.

La notizia della beatificazione del giudice Rosario Livatino, assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, dai mafiosi della “‘Stidda, dimostra il grande riconoscimento verso l’impegno di un uomo profondamente devoto alla legge e ai valori cristiani”.

Lo dichiara il deputato sancataldese del MoVimento 5 Stelle Dedalo Pignatone (nella foto). “Anche se ucciso a soli 37 anni, Livatino è rimasto indelebile nella memoria di tutti coloro che credono nei valori della legalità, della lotta alla corruzione e alle mafie. Per questo, proprio oggi in cui la Chiesa ha riconosciuto il martirio a questo “giudice ragazzino” in “odium fidei” è importante ribadire che l’esempio di Livatino continuerà a guidarci”.