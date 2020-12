Covid, Sicilia: 878 nuovi casi e 878 guariti; 22 i morti

– Il bollettino quotidiano del Covid 19 in Sicilia registra oggi una singolare coincidenza: lo stesso numero di positivi e di pazienti guariti, 878. Un saldo zero che segna tuttavia un arretramento rispetto a ieri, quando i guariti erano stati addirittura il doppio rispetto ai nuovi casi (1.732 contro 731). I decessi sono 22, che portano il totale a 2.131. In calo il numero dei ricoverati: 1.245 pazienti, 28 in meno dei quali 174 in terapia intensiva.

Tutto questo mentre nell’isola si registrano migliaia di rientri in prossimita’ delle festivita’ natalizie. Tra ieri e oggi sono stati eseguiti complessivamente circa 5600 tamponi tra i passeggeri in arrivo al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone Borsellino che hanno consentito di individuare otto positivi. Altri 4.816 test rapidi sono stati effettuati ieri all’aeroporto internazionale di Catania; 12 i casi emersi.

A Catania, sempre ieri, al porto sono stati eseguiti 21 tamponi, 442 al drive in dell’ex mercato ortofrutticolo, con 27 casi positivi, e 33 al drive-in Pta San Giorgio, con tre casi positivi. Complessivamente, ieri, in tutte le postazioni attive per lo screening sui rientri, sono stati effettuati: 5.312 tamponi, di cui 42 positivi.

Test anti Covid saranno eseguiti domattina nel porto di Mazara del Vallo anche sui 18 marittimi a bordo dei due pescherecci liberati giovedi’ scorso a Bengasi dal governo del generale Haftar. Un medico salira’ a bordo delle imbarcazioni e visitera’ i pescatori, che una volta a terra faranno il tampone rapido (che da’ una risposta in pochi minuti) e poi quello molecolare, il cui esito si conoscera’ dopo otto ore.

In assenza di positivi al Covid, tutti andranno a casa e dovranno ripetere il tampone dopo 5 giorni. Tra le vittime del Coronavirus in Sicilia, infine, anche una personalita’ molto conosciuta nel mondo della musica e della cultura. E’ morto nella notte dopo una lunga lotta contro il Covid, il musicista Lelio Giannetto. Contrabbassista, compositore, performer e ricercatore musicale Giannetto a Palermo e non soltanto era molto conosciuto ed apprezzato.