Covid, Ricciardi: “Vaccino funziona anche con variante inglese”

Le mutazioni nei virus avvengono costantemente, pero’ di fatto raramente alterano completamente questa serratura. In questo momento, dai dati che ci hanno dato i colleghi inglesi, questa serratura non e’ alterata. Quindi questa chiave vaccinale e’ ancora in grado di aprire e di proteggerci”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’ su Sky TG24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute.

“Naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, ma il monito e l’incoraggiamento – ha aggiunto – e’ accelerare la vaccinazione, per proteggere piu’ persone e nel modo piu’ rapido possibile”.

“E’ una battaglia lunga – ha sottolineato Ricciardi – e non c’e’ da illudersi che finisca presto, ma la cosa importante e’ che finira’, se ci comportiamo responsabilmente limitando la nostra mobilita’ e adottando dei comportamenti saggi. Non e’ pensabile che avvenga in una settimana o dieci giorni, ci vorra’ un tempo prolungato, non so dire se uno o due mesi, ma il tempo sara’ prolungato”