Covid. In Sicilia ancora 720 nuovi caso di positività. In provincia di Caltanissetta 56 contagiati.

Nelle ultime 24 ore sono complessivamente 720 le persone positive al Covid 19 in Sicilia. Il dato è quello del report giornaliero del Ministero della Salute.

Diciassette, invece, il numero delle persone decedute il cui totale è di 2256. In terapia intensiva, al momento ci sono 174 persone, una in più rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate sono 1169, 12 in meno rispetto a ieri. Per il resto, il numero di tamponi esitati è stato di 6472. Sono state invece 852 le persone guarite. Il numero attuale dei casi di positività nell’Isola è di 33.232, di cui 32.063 asintomatici in isolamento domiciliare e il resto ricoverati.

I casi complessivi di Covid in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia è di 88.597. Questa infine la distribuzione per provincia dei casi di positività nell’Isola nelle ultime 24 ore: Catania (222), Messina (201), Palermo (63), Caltanissetta (56), Agrigento (49), Siracusa (42), Ragusa (43), Trapani (37) ed Enna (7).