Covid. In Italia mille positivi in meno rispetto a ieri. La Regione con più casi di contagio è il Veneto.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 19.037 nuovi casi di persone positive al Coronavirus. L’incremento, pertanto, numeri alla mano, è stato di mille unità (ieri erano stati 18.040). Il totale dei positivi, da quando è scoppiata la pandemia, in Italia è di 2.028.354 casi.

Il report del Ministero della Salute, in questo 25 dicembre, indica anche 459 deceduti per Covid, con un calo di 46 unità considerato che ieri i morti in Italia erano stati 505. Il totale di positivi, da quando è scoppiata la pandemia in Italia, ammonta a 71.359 morti.

Le persone guarite, che oggi sono state 32.324, in totale, sono state 1.377.109. Invece gli attualmente positivi sono 579.886, di cui 2.584 ricoverati in terapia intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono risultati 152.334 con un tasso di positività al del 12,5% (+ 3,2%).

La Regione con più casi di positivi è stata il Veneto con più di 5mila nuovi casi. Seguono Lombardia ed Emilia Romagna.