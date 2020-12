Covid. Arriva dall’Aifa il “via libera” al vaccino Pfizer Biontech anche in Italia.

E’ stato dato il “Via libera” anche in Italia al vaccino anti Covid di Pfizer Biontech. A renderlo noto è stato il ministro della Salute Roberto Speranza: “L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha appena dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l’approvazione di Ema a livello europeo; il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura – aggiunge il ministro -, ma ora abbiamo un’arma in più. Forza”.