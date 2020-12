Caltanissetta. Il piccolo Mario ha donato i suoi risparmi alla Croce Rossa per aiutare chi è in difficoltà a causa della pandemia.

CALTANISSETTA. A volte non serve guardare oltre, chi ci insegna la solidarietà spesso ha pochi anni, ma un cuore grande. Il gesto semplice e spontaneo del piccolo Mario ha colpito tutti.

Il piccolo nisseno, di appena 12 anni, ha deciso di devolvere alla Croce Rossa di Caltanissetta tutti i suoi risparmi per aiutare chi, a causa della pandemia, si trova in difficoltà.

Il Presidente della CRI di Caltanissetta, Nicolò Piave, commosso per il gesto del dodicenne anche perché non capita certo tutti i giorni che un ragazzo decida un passaggio del genere. Il presidente della Cri nissena ha anche pubblicato la lettera del ragazzo evidenziando la grande sensibilità e lo spirito di solidarietà che ha animato questo Natale nisseno in tempo di Covid grazie a Mario.