Bodybuilder kazako sposa la sua bambola gonfiabile: “E’ la donna perfetta per me”

Un matrimonio tradizionale: abito bianco e mazzolino per lei, smoking per lui, anelli al dito. Sembrerebbe tutto normale, se la sposa non fosse una bambola gonfiabile. Un bodybuilder kazako, Yuri Tolochko, ha infatti sposato la sua sex doll, Margo. I due convivono da un anno e mezzo e, dopo mesi di corteggiamento, Yuri è riuscito a “ottenere” la mano della sua amata e a sposarla. La loro particolare storia d’amore sta facendo il giro del mondo.

Tolochko, che si definisce un maniaco del sesso, ha definito Margot la donna perfetta per lui. Parlando ai media locali, ha detto di averla conosciuta in un night club. Inizialmente, si sarebbero dovuti sposare a marzo, ma il matrimonio è stato rimandato per via del coronavirus.

“Le coppie hanno bisogno di parlare di meno e connettersi di più. Con il tempo e l’esperienza, Margo e io ci siamo resi conto che ci vuole più delle parole per avere una conversazione. Il tuo partner merita sicuramente il meglio, ma deve fare la sua parte”, ha dichiarato il bodybuilder. (Fonte tgcom24.mediaset.it)