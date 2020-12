Agricoltura: Coldiretti, sbloccati 80 mln produzioni sostenibili

Grazie al finanziamento di circa 80milioni di euro relativo ad una misura del Programma di Sviluppo rurale (la 10.1b), oltre 2.900 aziende potranno continuare a lavorare in maniera sostenibile ed avere delle risorse economiche che in questo periodo sono determinanti per la sopravvivenza stessa delle imprese.

Lo afferma Coldiretti Sicilia, che “ha sostenuto fortemente le azioni necessarie nelle sedi istituzionali affinche’ si giungesse allo sblocco delle somme attese da due anni che riguardano principalmente il comparto vitivinicolo”.

“La scelta degli imprenditori che hanno aderito a questa misura – commenta Francesco Ferreri, presidente regionale Coldiretti – e’ stata chiara: produrre in maniera sostenibile con un efficace e determinante beneficio per tutta la Regione. Di fronte a questa preferenza i ritardi dei pagamenti rischiavano di vanificare tutti gli investimenti compiuti e per questo il nostro lavoro e’ stato massimo e continuo, fino al risultato. Gli ettari interessati a questi fondi sono oltre 56 mila e cio’ rappresenta un ulteriore importante passo per continuare a mantenere il primato come Regione green”