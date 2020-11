Sicilia: PMI al nono posto per le vendite su Amazon

Le PMI hanno compreso l’importanza di incontrare il cliente in uno spazio virtuale.

Complice la chiusura dei negozi per contenimento del Coronavirus e la nuova forma di acquisti, anche le piccole e medie imprese italiane hanno capito che si devono affidare all’ecommerce.

In una classifica tutta italiana, le PMI Siciliane si piazzano al nono posto per vendite online sulla piattaforma Amazon.

A diffondere le statistiche è stata Ilaria Zanelotti, direttore Seller Services di Amazon in Italia: “Le piccole e medie imprese rappresentano un pilastro fondamentale del tessuto sociale e imprenditoriale del nostro Paese, una risorsa che, attraverso l’e-commerce, puo’ raggiungere e soddisfare una domanda ancora piu’ ampia di clienti.

Le realta’ che avevano gia’ adottato una strategia multicanale hanno trovato in Amazon e nell’e-commerce lo strumento per ampliare la base clienti e diversificare, per riuscire ad affrontare al meglio le sfide. Ne sono una testimonianza concreta le performance descritte nel Report che presentiamo oggi”.

Amazon supporta le pmi, le startup e gli imprenditori offrendo loro strumenti e opportunita’ per avere successo che si tratti di vendere i propri prodotti online, di gestire una societa’ di consegne e logistica, di utilizzare il cloud per ampliare e digitalizzare la propria attivita’ riducendo i costi, di creare Skill di Alexa o di pubblicare un proprio libro.

“Grazie al programma sviluppato da Amazon con l’Agenzia Ice – ha spiegato Ernesto Coppola, ceo Coppola Foods, azienda con una lunga tradizione nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari – abbiamo avuto l’occasione di migliorare la nostra visibilita’ e, dopo il corso iniziale, comprendere fino in fondo tutte le funzionalita’ e le potenzialita’ che Amazon ci offre per vendere online in modo efficiente, soprattutto in ottica della gestione dei volumi e di personalizzazione dell’offerta sulla base dei feedback dei clienti.

In particolare – ha proseguito – durante gli ultimi mesi, vendendo beni di prima necessita’, abbiamo preferito dare priorita’ alle consegne tramite Amazon per aiutare, nel nostro piccolo, la popolazione in un momento di difficolta'”.

Le pmi che vendono su Amazon hanno sede in tutte le 20 regioni italiane e in 5 di esse ci sono oltre 1.000 partner di vendita.

Le 10 regioni con il maggior numero di pmi che vendono online tramite Amazon sono: Lombardia (2.000), Campania, (2.000), Lazio (1.500), Puglia (1.000), Veneto (1.000), Piemonte (900), Toscana (900), Emilia-Romagna (900), Sicilia (900), Marche (400).

Le pmi non solo vendono in Italia, ma anche in tutto il mondo attraverso i negozi Amazon raggiungendo un export totale di oltre 500 milioni di dollari nel 2019.

Le 10 regioni con il piu’ alto risultato di vendite all’estero sono Campania (75 milioni), Lombardia (75 milioni), Lazio (50 milioni), Veneto (30 milioni), Piemonte (30 milioni), Toscana (30 milioni), Puglia (30 milioni), Emilia-Romagna (20 milioni), Sicilia (20 milioni), Trentino Alto Adige (15 milioni).

Le prime 10 regioni per vendite all’estero raggiungono quasi 400 milioni, le restanti 10 superano i 100 milioni.