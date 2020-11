Scuola, Lega: “mascherine a bimbi in classe è scelta folle”

Per i deputati della Lega, Virginio Caparvi e Jacopo Morrone, e’ “folle obbligare i bimbi delle elementari a portare la mascherina per otto ore. In base a quali dati scientifici? Il ministro Speranza – continuano i due parlamentari in una nota – chiarisca anche questo. Genitori furibondi, dirigenti scolastici disorientati. L’ennesimo dpcm del governo Conte e’ riuscito a gettare il Paese ancor piu’ nel caos. Abbiamo presentato un’interrogazione al governo. L’esecutivo – concludono Caparvi e Morrone – faccia chiarezza oggi stesso”.