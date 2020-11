Posti-letto covid: La Sicilia, “in attesa” dei NAS.

Sul caso dei posti-letto Covid dopo le polemiche le azioni ufficiali. Il Ministero della Salute ha infatti disposto l’invio di personale tecnico e agenti dei carabinieri del Nas in Sicilia. Oggetto dei controlli: la situazione della disponibilità di posti letto Covid. Al centro delle polemiche le intercettazioni – rivelate da “La Sicilia” – nelle quali il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana, Mario La Rocca, il 4 novembre, avrebbe inviato ai manager ospedalieri e ai direttori delle Asp siciliane messaggi sui posti letto in terapia intensiva per evitare che la Sicilia diventasse zona rossa. “Il governo mandi gli ispettori- ha detto il Presidente della Regione Sicilia Musumeci -basta con le speculazioni sulla gestione dei numeri dell’epidemia Covid in Sicilia”.