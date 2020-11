“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. Il liceo classico e coreutico R. Settimo rinnova la sua presenza all’iniziativa

Come è consuetudine da diversi anni ormai il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” partecipa all’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. Pur nelle difficoltà del tempo presente la scuola non ha voluto rinunciare ad un’iniziativa tanto formativa per i propri studenti, nella consapevolezza che anche in remoto la lettura possa essere un’opportunità per guarire dalle ferite e trovare consolazione. La settima edizione si svolge dal 16 al 21 novembre, chiaramente in modalità da remoto tra le aule virtuali della scuola guidata dalla Dirigente Scolastica Reggente Loredana Schillaci. La tematica affrontata è “Narrare la gentilezza. Racconti, riflessioni e versi sulla gentilezza”. Vengono proposte letture sul tema “Contagiati dalla gentilezza”. L’iniziativa si aggancia alle letture ad alta voce, che si sono tenute il 13 novembre nella Giornata mondiale della gentilezza, del libro di Cristina Milani “La forza nascosta della gentilezza” vicepresidente del World Kindness Movement, che “ci invita a riscoprire il potere di questa virtù dimenticata e ci spiega come declinarla giorno per giorno nei rapporti personali, sul lavoro, verso di noi e l’ambiente.

Sono piccoli esercizi di civiltà, semplici e spontanei, in grado però di propagarsi e innescare una rivoluzione gentile che contagerà tutti” (https://www.sperling.it/libri/la-forza-nascosta-della-gentilezza-cristina-milani). Il testo, appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, verrà letto nelle case di riposo e negli ospedali, perché la scuola non rinuncia a progettare un futuro migliore, anche in condizioni di estrema difficoltà.

A coordinare le iniziative è la prof.ssa Loredana Scintilla.

Il progetto è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico.