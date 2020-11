Elezioni USA: Lady Gaga sostiene Biden, rivale di Trump

Le elezioni presidenziali ormai sono agli sgoccioli. Questa sera si voterà e si conoscerà il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti d’America.

A sostenere Biden e Trump, per raggiungere una delle cariche più importanti e influenti al mondo, sono arrivati politici, personaggi dello spettacolo e comuni cittadini.

Oggi è stato il momento di Ladi Gaga. Dal palco di Pittsburgh, in Pennsylvania, si è esibita al pianoforte sulle note di “Shallow”, poi, ha preso la parola per invitare la platea ad andare a votare per il candidato democratico che, ha detto, lei conosce da molto tempo e stima come persona.

“Io credo in Joe Biden, e anche voi già sapete che è la scelta giusta al posto di Donald Trump”. “Non avete bisogno che io vi dica il perché – ha aggiunto la pop star – avete vissuto come me gli ultimi quattro anni avete tutte le prove che vi servono per fare la vostra scelta e sapete già in cuor vostro che Joe Biden è la scelta giusta”.

“Ho la sensazione che domani ci riuniremo per una grande vittoria”, ha concluso Lady Gaga, “è ora di alzarsi in piedi e riprenderci la nostra democrazia, ditelo a tutti”.

Il video è stato pubblicato su askanews.it