Covid19: 45 nuovi contagiati nel nisseno, 9 sono di Caltanissetta, un decesso al Sant’Elia

Nelle ultime 24 ore riscontro di 45 pazienti positivi al SARS CoV-2 : 9 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 9 di Gela, 5 Mazzarino, 5 di Niscemi, 4 di Mussomeli, 2 di Milena, 1 di Resuttano e 1 di Villalba. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant’ Elia 1 paziente di Caltanissetta già in isolamento domiciliare, 1 paziente di Sommatino ed 1 di San Cataldo; ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele 5 pazienti: 3 di Gela, 1 di Butera ed 1 proveniente da fuori provincia. Deceduto un paziente proveniente da fuori provincia ricoverato in Malattie Infettive a Caltanissetta. Comunicato nella giornata di ieri per errore un paziente positivo al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare a Campofranco, dato oggi rettificato.