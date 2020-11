Covid. Aumentano i controlli per le mascherine in auto; ecco quando vanno indossate.

Aumentano i controlli nelle zone arancioni sul rispetto delle restrizioni che riguardano la mobilità dei cittadini imposte dal Dpcm anti-Covid. Laleggepertutti.it riporta che, tra le possibili violazioni soggette a sanzione, c’è anche quella relativa all’uso della mascherina in auto. Di norma chi viaggia da solo non dovrebbe indossarla. Ma che succede se insieme al conducente c’è a bordo un’altra persona? La mascherina va messa anche se accanto all’automobilista ci sono la moglie o i figli?

Non è vietato portare in macchina una persona non convivente, ad esempio un amico. La normativa, però, obbliga, in questo caso, a tutti gli occupanti ad indossare la mascherina oppure a restare distanziati. Il che significa che amici o non conviventi devono occupare i sedili posteriori vicini al finestrino, lasciando libero il posto centrale. Se ne deduce che, oltre al conducente, possono viaggiare con lui in auto al massimo due amici o persone che non vivono abitualmente con lui.

Non è così, invece, per chi sale in auto con persone dello stesso nucleo familiare con cui vive regolarmente, compresi i coinquilini. Vuol dire che se a bordo c’è un fratello non convivente, si deve indossare la mascherina o tenere l’adeguata distanza, vincolo che non c’è se, invece, si viaggia insieme al fidanzato o alla fidanzata oppure con il compagno di università con cui si convive.

Sulle auto a noleggio con conducente invece, sempre secondo laleggeper tutti.it, è obbligatorio occupare i sedili posteriori. Possono salire a bordo al massimo due persone, che devono accomodarsi vicino ai finestrini e con la mascherina indossata, a meno che ci sia un separatore in plexiglass tra la parte anteriore e quella posteriore. Infine, su furgoni o veicoli commerciali, possono viaggiare due persone sul triplo sedile anteriore con la mascherina. Le sanzioni previste per chi trasgredisce queste norme vanno da 533,33 a 1.333,33 euro.