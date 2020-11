Caltanissetta, Don Milani. Dove sono i banchi monoposto anti Covid? La protesta dei genitori

“Le lezioni sono ricominciate da 6 settimane e ancora oggi 3 novembre, gli alunni, siedono in due nello stesso banco e, nel tentativo di mantenere adeguate norme anticontagio da Covid-19, un bambino occupa il lato corto del rettangolo-banco”. Inizia così la lettera aperta che i genitori degli alunni delle classi quinte dell’istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta, plesso Don Milani, hanno scritto al dirigente scolastico Antonio Dibilio.

Nessuna protesta ma una richiesta di chiarimento sul perché “a oggi, nelle classi della Scuola Primaria Don Milani, non siano ancora stati montati i banchi monoposto”. Un procedimento che già da molte settimane è avvenuto in altri istituti della città.

“Questa disposizione – hanno proseguito- accettabile per un breve periodo, non può continuare a essere ammessa, poiché determina una postura scorretta e faticosa per l’alunno che nelle quasi sei ore di lezione, deve mantenere testa e collo girati di 90° per seguire l’insegnante o la lavagna.

Inoltre è evidente che lo spazio a disposizione per libri e quaderni è estremamente più ridotto, con chiaro disagio, alla lunga, soprattutto per l’attività di scrittura.

Poiché è stato più volte confermato che i banchi sono arrivati e devono soltanto essere montati per metterli a disposizione delle classi, ci chiediamo a questo punto, perché ciò non sia ancora avvenuto”.

