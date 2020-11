Butera, Covid. Positivo il Parroco, chiusa la chiesa Madrice

Cresce il numero dei positivi in Provincia di Caltanissetta e si allarga sempre di più la rete dei tracciamenti.

Tra i malati, ma asintomatico, c’è anche il vicario foraneo di Butera, don Filippo Ristagno,

Da ieri e fino all’8 novembre la Chiesa Madre rimarrà chiusa per garantire le procedure di sanificazione.

La dispozione è stata stabilita dalle autorità sanitarie dell’Asp di Caltanissetta dopo aver appreso del caso di positività del sacerdote e di alcuni suoi stretti familiari.

Avviato anche il tracciamento dei contatti recenti del prete.

Ieri mattina, un cartello affisso nel portone della Chiesa Madrice ha annunciato la notizia della positività del vicario foraneo.

La sospensione delle funzioni è stata disposta soltanto per la chiesa Madre e, dunque, i fedeli potranno recarsi in altre chiese del paese in questi giorni.