Arriva il Colosseo di Lego (video), la più grande costruzione di mattoncini di sempre: 9.036 pezzi, disponibile dal 27 novembre

Colossale è l’aggettivo giusto (e un po’ facile) per il Colosseo di Lego, il set più grande di sempre in mattoncini. Appena lanciato, il modellino riproduce il celebre monumento romano in ogni dettaglio ed è curioso che un anfiteatro del passato scalzi il primato di dimensioni a uno dei set più avveniristici, il Millennium Falcon. I 7.450 pezzi della nave di Star Wars nulla hanno potuto contro i 9.036 mattoncini dello sfidante capitolino. In vendita online e nei negozi Lego dal 27 novembre a 499,99 euro.

Ciò che i pezzi non dicono sono le reali dimensioni del monumento. Una volta costruito questo Colosseo raggiunge oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità, con i tre ordini di colonne (doriche, ioniche e corinzie), gli spalti e le famosissime finestre riprodotte anche grazie a guizzi molto creativi. Le volute, come rivela Lego, sono state riprodotte usando i pattini a rotelle riservati alle minifigure, i personaggi gialli della Lego.

Viste le dimensioni e il numero di pezzi, va da sé che questo Colosseo è un set «per adulti», complesso da montare e pensato come elemento da esposizione, d’arredo. Come tanti prodotti Lego degli ultimi anni va inteso più come un modellino che un giocattolo e non a caso l’età consigliata è dai 18 anni in su, proprio a sottolinearne il carattere ad ulto. Certo, nulla toglie che i più piccoli possano inscenarvi epiche battaglie. Difficile sottrarglielo.

Le dimensioni sono generose come il prezzo, 499,99 euro, rendendo il Colosseo uno dei set Lego più costosi di sempre. A batterlo però c’è il Millennium Falcon che si riprende il primato con i suoi 799,99 euro.

«Una delle sfide più grandi e importanti è stata quella di trasmettere la monumentalità del Colosseo con i mattoncini», ha raccontato Rok Zgalin Kobe, senior designer del set, «Il modello Lego doveva mettere in risalto la speciale caratteristica architettonica dell’originale: le file di colonne che fiancheggiano gli archi in stili differenti. Per ottenere questo risultato, il set è realizzato utilizzando un effetto di esagerazione verticale. La sezione trasversale è quindi molto più ripida rispetto alla struttura originale. Grazie all’esperienza di realizzazione del modello Lego, speriamo di invogliare tutti i costruttori a saperne di più dell’originale». (di Alessio Lana, fonte corriere.it)