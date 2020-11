” AAA cercasi… dentiera “

Brasile- Una ragazza, Anna Carolina Lima, un giorno incontra per strada una cagnolina randagia; l’adotta e decide di chiamarla Luna. In una delle tante visite alla nonna, Anna Carolina porta con sé Luna. La nonna, ad un certo punto, decide di fare un riposino e, come al solito, ripone la dentiera sotto il cuscino. Quando si sveglia non trova più la dentiera e inizia la ricerca insieme alla nipote. Non la trovano ma, contestualmente, notano strano l’atteggiamento di Luna che resta in disparte e in silenzio. Immediatamente si recano nella stanzetta dove era cagnolina : la trovano seduta su una poltrona con la dentiera in bocca.