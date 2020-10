Villalba. Il neo vice presidente del consiglio Liborio Immordino aderisce a Fratelli d’Italia.

VILLALBA. La famiglia di fratelli d’Italia continua a crescere in provincia di Caltanissetta attraverso l’ingresso di nuovi amministratori che condividono il progetto politico di Giorgia Meloni.

L’ultimo, in ordine di tempo, e’ quello di Liborio Immordino (nella foto), neo Vice Presidente del consiglio comunale di Villalba. “A Liborio va il mio benvenuto – dichiara Fabiano Lomonaco Coordinatore provinciale di FdI- la sua storia politica ed il suo operato in questi anni parlano per lui. Persona seria, disponibile ed operosa. Sono sicuro che saprà distinguersi positivamente in questo delicato ruolo che la città di Villalba gli ha tributato”.

Liborio Immordino ha invece sottolineato: “Ringrazio Fabiano Lomonaco per la fiducia e la stima dimostrata. Sono onorato di ricoprire la carica di vicepresidente del consiglio nell’amministrazione di Maria Paola Immordino. Mi impegnerò a pieno nel svolgere i miei nuovi compiti e rappresentare la mia comunità servendomi anche del supporto dei rappresentati di Fratelli d’Italia, partito di cui faccio parte, che hanno sin da subito espresso la volontà di supportarmi”.